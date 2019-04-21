هند صبري تشارك في حفل ختام مهرجان «قابس سينما فن».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة التونسية هند صبري على حضور حفل ختام مهرجان «قابس سينما فن» في دورته الأولى باعتبارها رئيساً شرفياً للمهرجان، وشاركت في توزيع الجوائز على الفائزين.
هند كانت حريصة على نقل أجواء المهرجان لمتابعيها، حيث نشرت صوراً تجمعها بضيوف دورته الأولى من نجوم مصر، وكانت أبرزهما، يسرا وإلهام شاهين، وقد اعربت الفنانة التونسية عن نجاح أصداء المهرجان في تعليق كتبت فيه: «الحلم أصبح حقيقة ..ربحنا الرهان على جمهور و شباب قابس و الجهة .. القاعات مليئة والأفلام تشع حياة في المدينة.. هي و ضيوف المهرجان الأعزاء».
وفي إطار فعاليات المهرجان، اقامت هند صبري ورشة عن إدارة الممثل، حضرها مجموعة من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف، وقد نشرت الفنانة التونسية صوراً من كواليس الجلسة.
وفي حفل الختام، تألقت النجمة التونسية هند صبري بـJumpsuit زيتي شديد الأناقة، ذو كتف واحد، تضمن حزام أبرز جمال خصرها، ورشاقة قوامها.
من ناحية أخرى، تنتظر هند صبري عرض أحدث أفلامها «الممر» الذي تشارك في بطولته أمام النجم المصري أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.
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