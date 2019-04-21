سميحة أيوب: احتفلت بطلاقي لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سميحة أيوب الستار عن بعض أسرارها الشخصية والتي تتعلق بزيجاتها الثلاثة والتي بدأتها بالفنان محسن سرحان.

سميحة قالت إن الفنان شكري سرحان وقع في حبها وطلب من شقيقه محسن أن يتوسط لها عندها، ولكنها أعجبت بمحسن وتم الزواج بينهما، وأنجب منه ابنها الراحل محمود.

الفنانة المصرية كشفت انها انفصلت عن الفنان محسن سرحان بسبب تصرفاته الغريبة، حيث فوجئت أنه يغلق الباب عليها بالمفتاح ويتركها مع أولاده وابنه، حتى أنه في يوم تعرض ابنه لحادث في المنزل، ولم تستطع ان تسعفه.

سميحة قالت إن تلك كانت القشة فعندما سألها عن الهدية التي تطلبها لعيد ميلادها طلبت منه أن يطلقها وقد فعل.

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أما عن زواجها من الفنان محمود مرسي أكدت سميحة أنه فنان وإنسان عظيم وأحبته من كل قلبها، وانجبت منه ابنهما علاء، ولكنها كانت في بداية حياتها وتغيب عن المنزل كثيرا بسبب العمل وهذا كان يضايقه.

سميحة قالت إن محمود مرسي طلب منها أن تختار بينه وبين العمل فاختارت الفن، وسافرت من أجل أحد العروض، وفوجئت باتصال لتعرف انه طلقها، فاحتفلت مع أصدقائها وظلت ترقص من الطائر المجروح، ودعت أعضاء الفرقة على العشاء.

الفنانة المصرية قالت، في حوار لمجلة لها، إن محمود مرسي كان يعامل ابنها من محسن سرحان بكل طيبة، وغضب كثيرا عندما علم بزواجها من سعد الدين وهبة.

وكانت سميحة أيوب قد قامت مؤخرا برفع دعوى ضد مدير أعمالها المخرج أحمد النحاس، اتهمتها فيها بسرقته، وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أحمد النحاس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وكشفت الدعوى عن زواجهما السري لسنوات.