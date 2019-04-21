إيناس الدغيدي: خلع حلا شيحة للحجاب أسعدني وهذه رسالتي لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إنها سعدت كثيرا بخبر خلع الفنانة المصرية حلا شيحة للحجاب وعودتها مرة أخرى للتمثيل.

إيناس قالت إن ما فعلته حلا هو انتصار لها ولكل الأفكار التي قالتها منذ سنوات وتعرضت للانتقاد بسببها، وأكدت أن حلا فنانة جميلة جدا ومازالت شابة ويمكنها أن تقدم للفن الكثير لأنها موهبة حقيقية من الخسارة أن تضيع بالاعتزال.

الدغيدي قالت إنها زارت حلا شيحة في بيتها، وأكدت لها عن سعادتها بعودتها، وتتمنى قريبا أن يكون هناك عمل يجمعهما.

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المخرجة المثيرة للجدل أكدت أنها ليست ضد الحجاب، ولكنها ترى أن على الفنانة المعتزلة أن تختفي تماما ولا تقف في المنتصف، لافتة إلى أن الفن ليس مهنة للاعتزال ولكن الفنان الحقيقي يشعر أن الفن يسري في عروقه ولا يستطيع أن يعيش بعيدا عنه.

إيناس تحدثت في حوارها مع مجلة «لها» عن الفنانة يسرا وإلهام شاهين وقالت إن كل منهما تعبت كثيرا حتى تكون في مصاف النجمات، وأن سر استمرارهن إلى الآن هو أن خطوات نجاحهما لم تأتي بسرعة ولكن بالتعب والجهد.