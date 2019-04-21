- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي بدأت صباح اليوم السبت 20 إبريل، وتستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر.
وظهرت رانيا يوسف، بإحدى اللجان الانتخابية وهي ترتدي ملابس رياضية، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع أعضاء لجنة التحكيم وعدد من الجماهير بعد التصويت.
وكانت رانيا يوسف، قد اعتادت مؤخرًا على نشر صور وفيديوهات لها خلال ممارستها التمارين الرياضية من داخل الجيم، وذلك لإنقاص وزنها الذي أكتسبته خلال الفترة الأخيرة.
ومن النجوم الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء كل من الفنانة لبلبة، والفنانة نبيلة عبيد، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان محمد ثروت، والمطرب الشعبي حكيم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما شارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية والفنانة رانيا يوسف، والفنان الكبير رشوان توفيق، وتامر عبدالمنعم.
يذكر أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأت أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف بالملابس الرياضية في استفتاء التعديلات الدستورية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.