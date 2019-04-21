الثعابين تمنع رئيس ليبيريا جورج وايا من دخول مكتبه لمدة 5 أيام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يتمكن الرئيس الليبيري جورج وايا، من دخول مكتبه لمدة 5 أيام متتالية هذا الأسبوع.

السلطات في ليبيريا كانت قد أعلنت أن ثعبانين أسودين تسببا في منع الرئيس جورج وايا من الدخول إلى مكتبه لمدة أيام، وذلك بسبب تسللهما إلى مبنى وزارة الخارجية التي يوجد فيها مكتب الرئيس، هذا الأسبوع.

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وزارة الخارجية قالت في بيان لها: إن كل الإجراءات والعمليات بما فيها إصدار جوازات السفر والتأشيرات علّقت حتى 24 من شهر أبريل الجاري، وذلك بسبب وجود أبخرة سامة في المكان.

بيان الوزراة أضاف، أنه ينبغي إطلاق أبخرة سامة في مبنى وزارة الخارجية لمطاردة الزواحف التي ظهرت قرب المصعد في الطابق الأرضي، حيث أوضح الناطق باسم الرئاسة، سميث توباي بقوله: بدأت عملية تعقيم بالبخار بسبب وجود الثعبانين.

يشار إلى أن جورج وايا الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية، أصبح رئيس ليبيريا في يناير 2018، خلفا لإلين جونسون أول امرأة تتولى منصب رئيس الدولة في القارة.