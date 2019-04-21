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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "Avengers: Endgame" يوم 24 ابريل في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك 4 أيام تفصلنا عن طرح فيلم "Avengers: Endgame" في الأسواق، حيث سيبدأ عرضه في مصر وبعض من الدول العربية في 24 أبريل الجارى، ومن المقرر أن يطرح في الولايات المتحدة يوم 26 أبريل.
Avengers
ولذلك كشفت مارفل عن بوستر وتيزر جديدين للعمل المنتظر، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر".
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
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