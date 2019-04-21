ابتسام تسكت تظهر برفقة الأسد في أحدث جلسة تصوير

وجدة - هناء امهني
ظهرت الفنانة والمطربة المغربية، ابتسام تسكت، في أحدث جلسة تصوير، وصفها البعض بالمرعبة، حيث استعانت فيها الشابة المتألقة بالأسد مما عكس نظراتها وملامحها الحادة وشخصيتها القوية، لقيت إعجابا كبيرا من طرف معجبيها ومحبيها.
ونشرت الفنانة ابتسام تسكت، نجمة ستار أكاديمي، الصور على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تجلس على ركبتيها، في الوقت الذي بدا فيه الأسد جالسا تحت أقدامها، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «كون سبع و كولني».
وتهوى ابتسام تسكت التصوير مع الحيوانات المفترسة، وتتعمد توجيه رسائل معينة لمتتقديها من خلال لقطاتها المميزة معهم، حيث سبق وظهرت في صور مع أفعى، كما خضعت لجلسة تصوير مميزة مع نمر.
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