شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "عايش جدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المطرب سمسم شهاب من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد الذى يحمل اسم "عايش جدع"، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الـ 10 أيام المقبلة، والذى طرح منه عدد من الأغانى عبر موقع اليوتيوب.

وقال المطرب سمسم شهاب لـ ”الخليج 365”، ألبوم "عايش جدع" من أقوى البوماتى من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وحتى طريقة الغناء فيه مختلفة تماما، وهو توليفة غنائية جديدة سعيت جاهدا من خلالها ضم جمهور جديد لصفوف جمهوري الحبيب من فئة الشباب،عبر مخاطبتهم بشكل المزيكا والكلام الذي يحبونه واللون الذي يميلون له.

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وتابع: حاولت تجديد شكل المزيكا والخروج بها من الإطار النمطي كي لا أصيب مستمعي بالملل بل على العكس مع كل أغنيه من أغاني الألبوم أفاجئهم بكل ما هو جديد ومختلف عما تعودوا على سماعه، مشيرا إلى أنه طرح الأغانى منفصلة عبر اليوتيوب حتى تأخذ كل أغنية حقها فى المشاهدة والاستماع.

وكشف سمسم شهاب على أسماء أغنيات ألبومه "عايش جدع" اولذى يضم 12 أغنية هم، "أنا عيني في عنيك"، "بنتولد"،"مين قال كرهتك"، "جربت الظلم"،"كلام غريب"،"أسوأ حاله نفسيه"، "عداك العيب"، "عودت نفسي"،"صعيدي"،"الجنه فين"