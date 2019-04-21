شكرا لقرائتكم خبر عن اعمال ام كلثوم وسيد درويش برؤية ثنائي العود فى الاوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في الثامنة مساء بعد غدا الاثنين علي المسرح الصغير .

اعد الثنائى برنامجاً فنياً متميزا يتضمن مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة منها سماعي ميرامار، سماعي زعفران بالاضافة إلي بانوراما لأعمال أم كلثوم ولأول مرة ميدلي سيد درويش، كما يقدم الثنائي تقنية مبتكرة للعزف على الة العود يظهر خلالها براعتهما وتوافقهما فى الاداء، هذا الى جانب استضافة مواهب شابة من فصل الايقاع التابع لمركز تنمية المواهب واسرة فنية تعزف علي الات العود، القانون والكمان .

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الجدير بالذكر أن السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد يعد أول ثنائى عربي لالة العود وأول دويتو يعزف علي ألة واحدة، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطنبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دارالاوبرا المصرية، تم تكريمهما في المحافل الهامة، قاما بوضع الموسيقي التصويرية للعديد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية الناجحة، اقاما العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهيروالنقاد .