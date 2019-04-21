عملت مدرسة كيمياء وزوجها قدم لها أغرب هدية ولهذا سميت "ويزو".. حكايات نجمة مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حل أمس السبت عيد ميلاد الفنانة دينا محسن"ويزو" نجمة مسرح مصر، التي ولدت في 20 أبريل 1991، وتحتفل "ويزو" هذا العام بعيد ميلادها الـ28، تخرجت ويزو من كلية التربية بجامعة عين شمس، وعملت كمدرسة لمادة الكيمياء في المدارس الثانوية، وبدأت ويزو التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات "صالون مدام إيمان" و"بلوتيكا"، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبدالباقي في سلسلة عروض "تياترو مصر" المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام "جيران السعد، جوازة ميري"و "فص ملح وداخ" ، إلى أن قامت بأولى بطولاتها "ويزو سكول" الذي لم يُعرض بعد.

ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف من حياة الفنانة ويزو.

زوجها فنان

تزوجت الفنانة ويزو من الفنان الشاب شريف محسن، وما لا يعرفه الكثيرون أن شريف يعمل بالتمثيل، لكن في بداية مشواره الفني، ثم شارك في برنامج المسابقات التمثيلي "الدور على مين" مع الفنان سامح حسين، والذي حقق نجاحًا كبيرا، وينتظر عرض الجزء الثاني منه في شهر رمضان القادم.

الدور على مين

شريف محسن

هكذا سخر منها زوجها

فشل الفنان شريف حسني في فقرة "التحدي" في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أمام زوجته الفنانة "ويزو"، وطبقًا لقواعد الفقرة فإن الفائز يجب أن يصدر حكمًا على الخاسر ويقوم الخاسر بتنفيذ الحكم نتيجة لخسارته.

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وحكمت "ويزو" على زوجها أن يحملها "الحكم أنك تشيلني"، ليرد عليها زوجها: "ليه هو أنا عملتها في الفرح؟"، لترد عليه "ويزو": "لا بس هتشيلني هنا!"، ليسخر شريف حسني متسائلًا: "ليه هو هنا أرض المعجزات؟"، ورفض شريف حسني أن يحمل زوجته، قائلًا: "صعب والله الموضوع"، مشيرًا إلى أنه يوم زفافهم حمل فستان فرح "ويزو" بعدما خلعته ولف به في الشقة وقال لها: "شيلتك أهه".

ويزو والتحدي

أغرب هدية تلقتها

قالت ويزو خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "أول هدية كانت في كواليس المسرح، وكانت عبارة عن لفتين كبار مميزتين، وأثناء فتحي لهما وجدت رائحة فكانت الهدية عبارة عن "حلة محشي، وكفتة مكتوب بها كلمة بحبك"، وأكد شريف محسن زوجها أنه حاول تقديم شيء رومانسي مميز خاصة أنها تحب المحشي، إضافة إلى أن الهدية الأخرى كانت عبارة عن دبدوبين حتى لا تغضب من الهدية.

ويزو وهدية زوجها

تدريس الكيمياء

في بداية مشوارها الفني، حلت الفنانة ويزو، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" وقالت ويزو، إنها قبل أن تخوض تجربة التمثيل كانت تعمل مدرسة كيمياء، في مدرسة ثانوي بنين، لافتة إلى أنها كانت تتعامل مع الطلاب مثلما تتعامل مع زملائها على المسرح، حيث كانت تعتبرهم أصدقائها وتتبادل معهم المزاح، وأن أي طالب يتجاوز كانت تضربه، مشيرة إنها رفضت التعامل مع الطلاب بطريقة زملائها من المدرسين، نظرا لتقارب السن بينهم، فكانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما كانت تعمل مدرسة، والطلاب 17 عاما.

سر زيادة وزنها

كشفت الفنانة "ويزو" في أكثر من برنامج، عن سبب وزنها الزائد، قائلة إن والدتها حصلت على مجموعة من حقن الفيتامينات أثناء حملها مما أثر على وزنها، إضافة إلى أن والدتها أرضعتها لمدة 3 سنوات، بزيادة عام كامل عن فترة الرضاعة الطبيعية، وعن سبب إطلاق اسم ويزو عليها، قالت إن الاسم التصق بها من الصف الثالث الإعدادي، لاعتيادها أثناء ذهابها للمدرسة أن تجلب معها "لانشون" يسمى "ويزو"، ومن هنا أطلق عليها أصدقائها لقب "ويزو"