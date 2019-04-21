"يا مضحكانا يا أم إسماعيل".. هكذا احتفل نجوم مسرح مصر بعيد ميلاد ويزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص نجوم مسرح مصر على تهنئة الفنانة دينا محسن"ويزو" نجمة مسرح مصر، بعيد ميلادها الثامن والعشرين حيث ولدت ويزو في 20 أبريل 1991، ونرصد لكم في هذا التقرير رسائل التهنئة التي وجهها أصدقاء ويزو احتفالًا بعيد ميلادها..

أوس أوس

كتب "أوس أوس" معلقا على صورة له مع ويزو : "كل سنة وإنتى طيبة يا ويزو يا عسلية وعقبال مليون سنة، وربنا يسعدك إنتى وسُمعة وأبو سُمعة".

إسراء عبد الفتاح

ونشرت إسراء عبدالفتاح صورة لها مع ويزو وعلقت عليها: "كل سنة و إنتي طيبة يا وزة يا حبيبتي وربنا يخليلك إسماعيل وتفرحي بيه وتحققي كل حاجة نفسك فيها ونفضل إخوات طول العمر بحبك أوي".

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مصطفى بسيط

ونشر الفنان مصطفى بسيط صورة لها مع ويزو وعلق عليها: "كل سنة وإنتى طيبة يا وزة ويارب دايماً من نجاح لنجاح يا مضحكاناااااااا ومهنياناااااا ومفرحاناااا يا أم إسماعيل ".

سارة درزاوي

ونشرت سارة درزاوي صورة لها مع ويزو وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة يا وزة يا أم ضحكة حلوة .. ربنا يكرمك و يباركلك و يفرحك إنتي وشريف بإسماعيل ويكبر ويتهني في خيركم دايما يا رب".

مصطفى خاطر

ونشر الفنان مصطفى خاطر فيديو يجمعه بالفنانة ويزور من إحدى المسرحيات، وعلق عليها: "كل سنة وإنتي طيبة يا ويزو وعقبال يا رب مليون سنة وتحققي كل اللي بتحلمي بيه يا وحش المسرح".