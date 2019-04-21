ماريتا الحلاني دون مكياج ونانسي بفستان أسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة من خلال برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent".

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بفستان أسود، ما نال إعجاب متابعيها.

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، وعلق: "الله يجعل أيامكم وأيامنا كلها زوينه".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بفستان أسود منقوش بالورود، وشعر كيرلي.

محمد عز

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شارك الفنان محمد عز جمهوره على "إنستجرام"، صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "قيد عائلي". وظهرت في الصورة الفنانة دنيا عبدالعزيز، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة ميرفت أمين.

جانا دياب

نشرت المغنية جانا دياب ابنة الفنان عمرو دياب صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وارتدت فستانًا كروهات.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورة رفقة طفلة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق على الصورة: "أحلى واحدة في البنات فريدة بنت أخويا".

حسام داغر

شارك الفنان حسام داغر جمهوره، على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان ماجد المصري، وعلق: "الخال والد".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج. وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من إسبانيا. وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.