محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بحقيقة إجراء شيرين لتحليل المخدرات، ولقطات نجوم الفن في الاستفتاء، ورسالة مؤثرة من ابنة إبراهيم يسري في ذكراه، وكواليس تقديم "هي دي مصر"‎، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| فنانون في لجان الاستفتاء وحقيقة إجراء تحليل مخدرات لشيرين ورسالة مؤثرة من ابنة إبراهيم يسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.