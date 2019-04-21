أبرزهم ثنائي قراءة الأفكار.. مواهب غادرت برنامج "Arabs Got Talent" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شهدت حلقة اليوم السبت من برنامج "Arabs Got Talent"، المعروضة على قناة MBC، مغادرة بعض المتسابقين، الذين لم يتمكنوا من إقناع لجنة التحكيم.

نستعرض في التقرير التالي المتسابقين، الذين غادروا البرنامج، وعلى رأسهم جورج أدريان وبيشوي طلعت، اللذان أبهرا لجنة حكم البرنامج بعرض في تخاطب الأفكار.

"هوانا"

لم يتأهل فريق "هوانا للحلقات القبل النهائية في برنامج "Arabs Got Talent"، الموهوب في الرقص.

حفيد سور

رغم موهبته في التحكم في أجزاء جسده خلال الرقص، إلا أن "حفيد" لم يتأهل للحلقات النهائية.

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أدريان وبيشوي

قدم المتسابقان جورج أدريان وبيشوى طلعت من مصر، عرضًا في تخاطر الأفكار، ولم يحالفهما الحظ في التأهيل للحلقات القادمة.

زياد وائل

قدم زياد وائل موهبته في الغناء بأغنية "يابهية"، التي طرب بها الجمهور، ورغم ذلك لم يتأهل.

ميشيل باريمو

ميشيل باريمو قدم عرضًا مختفلاً بموهبته في "التصفير"، إلى جانب البيانو بالأوبيزا الإيطالية، ولم يتأهل ميشيل للحلقات النهائية.

هشام الرزيفي

أبدع هشام في حلقة اليوم برسم صورة للفنان أحمد حلمي "pop art".

ميثول برازر

قدم الثنائي ميثول برازر عرضًا في "التوازن"، ورغم أنهما أبهرا الجمهور ولجنة الحكم، إلا أنهما لم يتأهلا للنهائيات.