شاهد: حليمة بولند تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء فخمة

حرصت الإعلامية حليمة بولند على استعراض الأجواء الفخمة لعيد ميلاد ابنتها مريم، من خلال حسابها على سناب شات فكشفت كافة التحضيرات الخاصة بالحفل.

عيد ميلاد ابنة حليمة بولند جاء مميز الديكور، وذلك ما ظهر جلياً خلال استعراضها تفاصيله بنفسها على حسابها حتى يرى متابعوها تجهيزات التي اعتمادها.

وكشفت حليمة بولند عن أجواء عيد ميلاد ابنتها المميز، فجاء يحتوي على مكان مخصص لشاشة سينما، كما احتوى الحفل ركن لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية المختلفة، إلى جانب تخصيص مكان من أجل تقديم العروض الاستعراضية وأخرى مخصصة للعب الأطفال.

وأكثر ما صعق الجمهور في عيد ميلاد ابنة حليمة بولند، هو تخصيصها مكاناً من أجل الاعتناء بأظافر الأطفال، مشيرة أن على الضيوف أن يتدللوا بوضع طلاء الأظافر.

أما بالنسبة للمأكولات، فكشف حليمة بولند في الفيديو أنه سيتم تقديم الفيشار والحلوى المختلفة إلى جانب البيتزا وغيرها.

أما أكثر ما لفت الانتباه في فيديو عيد ميلاد ابنة حليمة بولند، هو قالب الكيك الذي اختارته فجاء عبارة عن 7 طوابق على عدد سنين عمر طفلتها.

وحرصت حليمة بولند على استعراض قالب كيك عيد ميلاد ابنتها الضخم أكثر من مرة في الفيديو، مع تأكيدها أنها اختارته 7 طوابق لأنها ستتم السبع سنوات.