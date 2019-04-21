شاهد: هيفاء وهبي ترقص في أحضان مدير أعمالها.. فيديو جديد يثير الجدل

عاد الجدل من جديد حول علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها المصري محمد وزيري، فبعد إعلانها مؤخرًا أنها ليست متزوجة ظهر إلى العلن فيديو متداول للثنائي ليواصلا سلسلة رومانسيتهما المتكررة.

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي ترقص بين أحضان مدير أعمالها خلال حفل أقيم في القاهرة، ليتم تداول الأخبار حول علاقتهما مجددًا بسبب ظهورهما المكثف معًا.

وجرى تداول الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليشعل الجدل مجددًا حول علاقة هيفاء بمدير أعمالها.

وكانت النجمة اللبنانية قد خرجت عن صمتها مؤخرًا بشأن الحديث المتكرر عن زواجها من محمد وزيري، وقالت عبر ”تويتر“: ”الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن ومن الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟“.

وتابعت هيفاء في تغريدتها: ”أطلب من مروٌجي هذا الخبر ان يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين !!!“.

وكان الوزيري في مارس من العام الماضي قد فاجأ هيفاء بعيد ميلادها في العاصمة المصرية القاهرة مع ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه هو.