طرح البرومو الرسمي لـ"مملكة الغجر" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، البرومو الرسمي، والذي يجمع كل أبطال العمل، وذبك لبدء إذاعته علي القنوات العارضة للمسلسل خلال شهر رمضان المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وتواصل أسرة مسلسل "مملكة الغجر"، تصوير أحداث العمل، في ديكور بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت لمجموعة من المشاهد، تشارك فيها فيفي عبده وحورية فرغلي وعزه مجاهد.

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كما انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير المشاهد الخاصة بربع الغجر والتي تمت في الحي الفرعوني بمدينة الانتاج الاعلامي.

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، فيما يأتي الإنتاج بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.