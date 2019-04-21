اختتام فعاليات النسخة الأولى من ملتقى الفجيرة الدولي للعود

اختُتِمت، السبت، فعاليات النسخة الأولى من ملتقى العود الدولي، الذي تنظّمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، برعاية وحضور الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارة.

وتضمَّن ختام الملتقى معزوفات من الفنانين المشاركين من مختلف الدول العربية، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي شمل فنون الرسم والخط العربي والتصوير الضوئي، وعرضٍ لصانعي آلة العود.

وشهِد اليوم الختامي حضوراً مميزاً من أهالي إمارة الفجيرة ومُتذوّقي الفن والإبداع.