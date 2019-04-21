شكرا لقرائتكم خبر عن الاربعاء أولي فعاليات مبادرة عين السمكة الثقافية السينمائية لدعم قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء الاربعاء القادم الموافق ٢٤ ابريل في تمام الساعة الخامسة مساء، أولي فعاليات مبادرة عين السمكة تحت عنوان " كلنا معاكي ".

وتتضمن الفعالية ثلاثة أجزاء تبدآ بمعرض فوتوغرافي لنساء اثناء عملهم من كل المستويات الاجتماعية الطبيبة والسائقة ومديرة البنك وصانعة الخبروغيرها من المهن ثم عرض الفيلم الوثائقي "نقطة من أول السطر" من انتاج مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي بدعم من مؤسسة دروسس، ويحكي الفيلم تجارب لسيدات خرجن من المؤسسات العقابية وتمت إعادة تأهيلهن اجتماعيًا ونفسيًا حتى يندمجن مرة أخرى مع المجتمع و توفير فرص عمل لهن، وهو من إخراج نيفين شلبي، ويلي عرض الفيلم ندوة بعنوان "الصورة النمطية للمرأة العاملة المعيلة في السينما والدراما".والتي يديرها الناقد السينمائي محمد عاطف وهو من ابرز نقاد و مبرجي المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية ومن متحدثين الندوة ايضا الكاتب والسيناريست وليد خيري عضو المجلس القومي للمراة و الدكتورة نيرمين البحطيطي رئيس مؤسسة حياه للتنمية و الدمج المجتمعي و المخرجة و صاحبه المبادرة نيفين شلبي

جدير بالذكرأن "مبادرة عين السمكة الثقافية السينمائية" قامت بدشينها المخرجة نيفين شلبي ايمانا منها بدعم قضايا المرأة من خلال السينما والصورة وعلى رأس القائمة قضايا العنف بكل أشكاله من تحرش واغتصاب وزواج مبكر وختان بالإضافة إلى العنف الأسري تجاه الفتيات أو الزوجات والاستيلاء على الإرث، كما تهتم المبادرة بقضايا التمييز العنصري ضد المرأة في العمل أو القوانين بشكل عام، كما تسعي المبادرة مستقبلا بنشر وتعليم صناعة أفلامًا وثائقية لدعم قضايا المرأة في كامل أنحاء الجمهورية من خلال ورش في التخصصات السينمائية المختلفة من إخراج وكتابة ومونتاج لتدريب الشباب في المحافظات وأيضا عمل عروض لتلك الافلام وحلقات نقاشية حول قضايا المرأة وطرح حلول كما من المقترح اقامة مهرجانا سينمائيا مستقبلا عن قضايا المرأة أيضا .

Advertisements

جاءت فكرة المبادرة للمخرجة نيفين شلبي بعد انضمامها لدراسة دبلومة التنمية الثقافية بكلية الاداب تحت إشراف وتدريس وزيرالثقافة الاسبق الدكتور عماد أبو غازي وأيضا العديد من قامات الثقافة في مصر مثل الدكتورة سلمي مبارك و وزير الثقافة الاسبق شاكر عبد اللطيف، وتعتبر المباردة والفعالية خصوصا هي ايضا مشروع تخرجها من دبلوم الدراسات العليا للتنمية الثقافية .

المخرجة نيفين شلبي صاحبة المبادرة قامت باخراج العديد من الافلام الوثائقية والروائية القصيرة وحصلت علي العديد من الجوائزوالمشاركات المحلية و الدولية ابرزها في المانيا و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا والهند وايران كما تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات دولية و محلية اكثر من عشر مرات ابرزها عضو بالمهرجان القومي للسينما وايضا بالهند والعراق و تونس .