شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلا غنائيا فى مصر 3 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا فى مصر، يوم الجمعة الموافق 3 مايو، وذلك داخل الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ويقدم خلال الحفل عدد من أغنياته المميزة والشهيرة التى قدمها على مدار مشواره الغنائى.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

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وكان النجم اللبنانى راغب علامة أحيا حفلا جماهيريا كبيرا بمدينة ستوكهولم بالسويد يوم 30 مارس الماضى، وهو الأول بعد غياب 10 سنوات عن إحياء حفلات بالسويد، وشهد الحفل حضورا كبيرا، وقدم علامة باقة من أجمل أغانيه.