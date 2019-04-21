شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يجسد شخصية "مجدى فتلة" فى "هوجان" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفنان سليمان عيد السباق الرمضان المقبل من خلال مسلسل "هوجان" أمام محمد عادل إمام، ويجسد فيه شخصية "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد.



سليمان عيد

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".