بالفيديو.. تعرف علي حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب لتحليل المخدرات

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في لقاء مع برنامج "Arab wood"، عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، وحقيقة إجرائها لتحليل المخدرات.
قائلاً: "ده كلام فارغ، لاكان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من مروج هذه الشائعات".
يذكر أن شيرين عبدالوهاب تعرضت لهجوم
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