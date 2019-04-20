بالفيديو.. ثنائي مصري يقرأ أفكار لجنة حكم "Arabs Got Talent"

قدم المتسابقان جورج أدريان وبيشوى طلعت من مصر، عرضًا في توارد الأفكار، في حلقة اليوم من برنامج "Arabs Got Talent"، المعروض على شاشة "MBC". "MBC". يذكر أن "Arabs Got Talent" انطلق في العام 2011، ويشارك في لجنة تحكيم موسمه الجديد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والإعلامي اللبناني علي جابر، ونجم الكوميديا الفنان أحمد حلمي.

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