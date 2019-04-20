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شيرين عبد الوهاب تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة

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نشر المنتج صادق الصباح، صورة للمطربة شيرين عبد الوهاب من كواليس تسجيل ، أغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس" والتي تقدمها لأول مرة باللهجة اللبنانية وهي شارة لمسلسل "خمسة ونص"، وهي من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي.

 

وتعد الاغنية هي التعاون الثاني بين شيرين عبد الوهاب وشركة "الصباح"، وتغنيها لأول مرة باللهجة اللبنانية وستكون عبارة عن أغنية رومانسية كلاسيكيه تعبر عن قصة مسلسل "خمسة ونص".

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جدير بالذكر أن مسلسل "خمسة ونص" هو عمل درامي لبناني

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من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، وتدور أحداث في إطار صراع بين العقل والقلب، حول شاب ثري يجسد دوره قصي وتجمعه علاقة حب مع نادين، ولكنه يدخل في أزمات عديدة بسبب مشكلاته مع عائلته، وهو من إخراج فيليب أسمر.

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