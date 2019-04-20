بالفيديو.. وفاء عامر تنهال بالضرب علي نجلها عمر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو لها بعد قيام نجلها عمر بتنفيذ مقلب فيها وقام بتحريك زر الأمان فى الكرسى التى جلست عليه وفاء عامر ما عرضها للوقوع ، وغضبت وفاء عامر وقامت بضربه وتفاجأت وفاء عامر بأن صديق نجلها قام بتصويرها مما جعلها تضحك فى النهاية . عرضها للوقوع ، وغضبت وفاء عامر وقامت بضربه وتفاجأت وفاء عامر بأن صديق نجلها قام بتصويرها مما جعلها تضحك فى النهاية . يذكر أن وفاء عامر تنتظر عرض مسلسل السر فى شهر رمضان القادم ويشاركها البطولة الفنانة ريم البارودى ومنة جلال وحسين فهمى ونضال الشافعى والإخراج لحسنى صالح.

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