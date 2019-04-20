بالصور.. إدوارد يدلي بصوته على التعديلات الدستورية

أدلى الفنان إدوارد، بصوته في التعديلات الدستورية،وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، ويمتد لمدة 3 أيام تنتهي الاثنين المقبل، يدلي خلالهاالمواطنون بأصواتهم في مقارّهم الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.
يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا
و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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