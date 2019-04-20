ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن مضمون مسلسل "بروفا" الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني، كما تحدّثت عن التعاون للمرّة الأولى مع مقدّم البرامج والفنان المصري أحمد فهمي الذي يؤدي الى جانبها دور البطولة بالإضافة الى أبرز الصفات التي يتحلّى بها في كواليس تصوير العمل.
يذكر أن مسلسل "بروفا من تأليف يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي ويشارك ماغي بو غصن وأحمد فهمي دور البطولة كل من الممثلة نهلا داوود والممثل وسام صباغ وتتولى شركة إيغل فيلمز إنتاج العمل لصاحبها السيد جمال سنّان.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماغي بو غصن وأحمد فهمي تجمعهما الكيمياء في "بروفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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