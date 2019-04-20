ميرنا وليد - بيروت - دائما ما يؤكد الفنان ​زياد برجي​ ان العائلة هي اهم ما يملك في حياته وهي اكثر عامل اثر به ايجابيا على كافة الاصعدة فيؤكد ان الحياة بالنسبة له تنتهي وتبدأ بين والدته وعائلته وهم الاساس ، وفي حديث خاص للفن اعتبر زياد أن حياته العائلية بين زوجته وابنته وابنه جعلته يتطور بحياته المهنية والشخصية ايضا وتخلق لدى الشخص عواطف كثيرة و"هو كفنان بحاجة الى هذه الجرعة من العواطف".

على صعيد آخر إختارت الفنانة نانسي عجرم اغنية جديدة لتضمها لألبومها المقبل من ألحان زياد برجي وكلمات أحمد ماضي، وهي أغنية لبنانية رومنسية بإمتياز، بإيقاع مليء بالحب، بحسب ما علم موقع الخليج 365، وتأتي هذه الأغنية إستكمالا للنجاحات التي حققتها نانسي مع زياد بأغنيات عديدة منها "عم بتعلق فيك" و"بدك تبقى فيك" و"عم بتغير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا أهم ما يملكه زياد برجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.