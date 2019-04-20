خاص وبالفيديو- محمد حسين :"شيرين عبد الوهاب تستحق هذا المبلغ"

ميرنا وليد - بيروت - حل الاعلامي ​محمد حسين​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "​ما بدا هلقد​"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، صرح محمد بأنه يحب الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ مثلما هي بكل تعليقاتها وتصرفاتها، وأضاف :"فالفنان عبارة عن Package إما ان تتقبله مثلما هو اما ان لا تحبه من الاساس، وهي تستحق الـ120 ألف دولار التي قبضتها مقابل ظهورها في برنامج تخاريف".

لمعرفة كل ما قاله الإعلامي المصري محمد حسين، تابعوا المقابلة بالفيديو.