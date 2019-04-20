الأسود يرافق إليسا بنجاحاتها.. تفاصيل إطلالتها الفخمة بالسعودية

إرتدت إليسا فستانا أسود اللون ماكسي من المخمل، تميز بأكمامه الطويلة وظهره المفتوح، ووضعت حزاماً عند الخصر أظهر نحافة تلك المنطقة.

ولا شك أن هناك علاقة قوية بين إليسا واللون الأسود الذي يرمز إلى الأناقة.

الفستان فخم ويليق بمثل هذا الحفل، ومن الواضح أن إليسا تتجنب الفساتين الطويلة كي لا تربكها على المسرح خلال تحركاتها.

ونسقت إليسا مع الفستان حذاء من الكعب العالي اختارته من اللون الزهري مع تصميم بسيط وناعم، أما المكياج فكذلك بسيط، مع ظلال العيون الدخاني، وأحمر الشفاه الزهري الخفيف.

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قررت إليسا أن يكون الشعر منسدلا على كتفيها وطبيعياً، إلا أننا كنا نفضل لو أنها قللت من كمية الـ"Extension" لأن شعرها بدا كثيفا وأظهر حجم رأسها في الأعلى بشكل عريض.