ميرنا وليد - بيروت - إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​​هلا المر​​ رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب ​مروان غانم​. في هذا الجزء الثاني من المقابلة، يكشف غانم لماذا الأورغ هو الآلة الموسيقية الوحيدة التي تُستخدم خلال رتبة القداس في ​الكنيسة الكاثوليكية​، ويبدي رأيه بترنيم ​جومانا مدور​. لمتابعة المقابلة كاملة إضغط هنا. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الأب مروان غانم يكشف رأيه بترنيم جومانا مدور ولماذا يُستعمل الأورغ في رتبة القداس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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