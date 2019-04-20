كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني وريهام عبدالغفور والسعدني في كواليس "زي الشمس" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة دينا الشربيني وفريق عمل مسلسل "زي الشمس" تصوير مشاهد العمل، تمهيداً لعرضه ضمن دراما شهر رمضان.

وحرص أبطال المسلسل، الذي يعد ثاني بطولات دينا الشربيني في الدراما، على التقاط عدد من الصور التذكارية، في كواليس التصوير.

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج مجمد مشيش، وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبد العزيز.