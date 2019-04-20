3 فنانين عرب يشاركون في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

يشارك 3 فنانين عرب في جلسات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ16، الذي ينطلق بدولة الكويت على مدار يومي 21-22 أبريل/نيسان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمشاركة عدد من وزراء الإعلام والإعلاميين العرب للحديث عن الإعلام ومتغيرات الصناع.

الفنان الأول هو المخرج العماني الدكتور خالد الزدجالي الذي يشارك في الجلسة الأولى من اليوم الأول بعنوان "أنسنة الإعلام"، وتديريها الإعلامية أسرار الأنصاري.





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وتشارك الممثلة المصرية بشرى في الجلسة الثالثة التي يديرها الإعلامي المصري رامي رضوان تحت عنوان "التنمر الإعلامي والإلكتروني"، وتشارك فيها الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، والإعلامية العمانية هيام الجابري، والإعلامية البحرينية شيماء رحيمي.





كما تشهد الجلسة الـ7 والختامية لليوم الثاني للملتقى مشاركة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حيث يدير جلسة بعنوان "الإعلام والقيم الإنسانية".

