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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجعت اليوم الفنانة السورية نادين خوري بوفاة شقيقتها "ليلى" المقيمة في كندا.
وكانت خوري قد فُجعت سابقًا بوفاة شقيقيها جورج وأنطون، إضافةً إلى والدها ووالدتها، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك كلمات مؤثرة قالت بها:
"كلما غاب أحد من أفراد العائلة.. يتبيّن أكثر وأكثر أننا على طريق الخلاص..
أختي ليلى خوري بيدروس المقيمة في كندا مع عائلتها.. في هذا اليوم اختارها الرب.. في لحظة خاطفة..
لم تفقدني المسافات ولا السنوات مرارة الغصّة.. بل جعلتني أمرّ على شريط الذكريات بألم شديد..
كانت هذه تفاصيل خبر نادين خوري تُفجع بوفاة شقيقتها.. وبهذه الكلمات عبّرت عن حزنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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