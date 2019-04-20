نادين خوري تُفجع بوفاة شقيقتها.. وبهذه الكلمات عبّرت عن حزنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجعت اليوم الفنانة السورية نادين خوري بوفاة شقيقتها "ليلى" المقيمة في كندا.

وكانت خوري قد فُجعت سابقًا بوفاة شقيقيها جورج وأنطون، إضافةً إلى والدها ووالدتها، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك كلمات مؤثرة قالت بها:

"كلما غاب أحد من أفراد العائلة.. يتبيّن أكثر وأكثر أننا على طريق الخلاص..

Advertisements

أختي ليلى خوري بيدروس المقيمة في كندا مع عائلتها.. في هذا اليوم اختارها الرب.. في لحظة خاطفة..

لم تفقدني المسافات ولا السنوات مرارة الغصّة.. بل جعلتني أمرّ على شريط الذكريات بألم شديد..