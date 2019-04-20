ناعومي كامبل بـ 3 إطلالات "ساحرة" في نيجيريا.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقت عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل بثلاث إطلالات مختلفة في يوم واحد، أثناء حضورها أسبوع الموضة في نيجيريا.
وارتدت كامبل 48 عامًا، 3 إطلالات لافتة في عرض الأزياء بلاغوس، حيث ارتدت أيضًا تنسيقات مطبوعة باللونين الأسود والأخضر، وفستانًا من اللون الوردي الجذاب.
ودخلت كامبل المنصة ببدلة باللونين الأسود والأخضر مع كعب أسود، ولاحقًا ببدلة بيضاء مفتوحة الصدر وكعب من "التيجر"، بينما ارتدت وهي تجلس في الصف الأمامي في عرض آخر، فستانًا زهريًا مع الكعب البرتقالي اللامع.
يأتي ذلك بعد أنباء عن انفصال ناعومي عن المغني ليام باين، 25 عامًا، بعد أربعة أشهر فقط من المواعدة.
وقال مصدر لصحيفة "ذا ميرور": "استمتع ليام ونعومي بالكثير من المرح مع بعضهما البعض، إنهم سيبقون أصدقاء، لا توجد مشاعر قوية مع أي منهما".
كانت ناعومي قد بدأت عملها في الثمانينات وظهرت في عروض أزياء ميلان وباريس، وعلى أغلفة مجلات الأزياء الدولية، وتعتبر أول عارضة من أصل أفريقي تظهر على غلاف مجلة فوغ "Vogue"، ورُشِّحت من قبل المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة كسفيرة للنوايا الحسنة.
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