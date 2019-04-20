شاهيناز تنفي طلاقها وضربها من زوجها.. وتكشفُ أسباب تأخر إصدار ألبومها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة المصرية شاهيناز الأنباء التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية بشأن انفصالها عن زوجها، وتعرضها للضرب منه، مؤكدةً أن لا أساس لها من الصحة.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" إن تشابه الأسماء بينها وبين فنانة أخرى تحمل نفس الاسم، انفصلت وتعرّضت للضرب من زوجها، هو الذي جعل الجمهور يربط هذه الأحداث باسمها.

وأضافت شاهيناز أنها انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة لها بطريقة الفيديو كليب تحمل اسم "حياتي أحلى" سيتم عرضها خلال عيد الفطر المبارك، موضحةً أن السبب الرئيسي في تأخير ألبومها هو عدم وجود منتج يمتلك جرأة إنتاج الألبوم، لأن القرصنة الإلكترونية للأغاني تقلل من المكاسب، ما جعلها تنتج ألبومها بنفسها.

وكشفت الفنانة المصرية شاهيناز في فيديو "فوشيا" عن أهم الفنانين الذين ستشاهد أعمالهم خلال شهر رمضان المقبل.

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