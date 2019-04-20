صمود الكندري تُثمِّن دعم وزارة الاعلام للدراما الكويتية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ثمنت الفنانة المنتجة صمود الكندري الدعم الكبير الذى تحظي به صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني الكويتي من "لدن وزارة الاعلام الداعم الاساسي للدراما الكويتية". وتابعت في تصريح خاص بمناسبة تصوير مسلسل "مني وفيني". وقالت: "أجدها مناسبة وفرصة سانحة لأن اشيد بالدعم الكبير الذى تقدمة وزارة الاعلام مشكورة لصناعة الانتاج الدرامي وذلك بتوجيهات من لدن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري وايضا وكيل الوزارة السيدة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والرقابة والنشر عبدالمحسن العواش وايضا لجنة المنتج المنفذ والشراء المميز على دعمهم وتوجيهاتهم التى كان لها ابعد الاثر في المستوى الرفيع الذى بلغته الاعمال الكويتية الدرامية والتى باتت تحتل موقعها البارز على خارطة تلفزيون دولة الكويت وايضا الفضائيات الخليجية .



وأضافت: "العمل في مسلسل "مني وفيني" يتواصل على قدم وساق. ونحن حالياً في المراحل الأخيرة من أجل التفرغ للعمليات الفنية النهائية الخاصة بالعمل الجديد الذى سيكون هديتنا للجمهور الحبيب ولعشاق الدراما الكويتية في كل مكان.

وعن فريق العمل، شرحت أنه من تأليف الهنوف، والمعالجة الدرامية لمحمد الكندري، ومن إخراج عبدالرحمن السلمان، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية القديرين، منهم حسين المنصور ومحمد العجيمي، والنجوم الشباب محمود وعبدالله بوشهري ومشاري البلام، إلى جانب سعود بوشهري، والفنانة القديرة باسمة حمادة وأحلام حسن والعديد من النجوم من اجيال الدراما الكويتية .

وفضلت ترك الحديث عن شخصيات العمل لتنكشف خلال عرضه في شهر رمضان المقبل. مضيفة: "كل ما استطيع ان اقوله بان العمل والشخصية يذهبان الى انحاء جديدة واضافية. وهنا اشيد بالجهد الفني العالي الذى يقدمة الفنان المخرج عبدالرحمن السلمان ضمن الرهانات التى تقدمها هذة التجربة في دعم المبدعين الكويتيين من جيل الشباب على وجه الخصوص .

محمود بوشهري

من جانبه قال الفنان محمود بوشهري أنه يلعب شخصية جديدة في اطار عاطفي. واعتبر أن يلتقي مع النجمة مع النجمة صمود بعد انتظار . حيث كان آخر عمل يجمعهما في اطارٍ عاطفي المسلسل الشهير – ساهر الليل – رغم تعاونهما موخرا في مسلسل " عطيتك عيوني " ولكن في اطارٍ مختلف. وقال أنه سعيد برد فعل الناس على تلك الاعمال وينتظر عرض "مني وفيني" لان الدراما الكويتية ستنطلق من خلاله بعيدا .. وهو ما يمثل تحديا اضافيا يفتخر به .

العجيمي

ويرى الفنان القدير محمد العجيمي أن اهمية هذة التجربة تكمن بالنص والشخصيات والأحداث الثرية بالمضامين وبالاحترافية الفنية عالية المستوى التي يقودها المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان بكثير من الهدوء والابتكار وايضا بخدمة انتاجية عالية من قبل فريق العمل بقيادة النجمة الفنانة صمود الكندري التي تمنى لها التوفيق والنجاح .

حمادة

وتقول الفنانة باسمة حمادة: "باختصارٍ شديد، إنها المرة الاولى التى أجسد بها دور امراة مغلوبة على أمرها وتحاول المحافظة على أسرتها في وجه الكثير من الظروف التى تحيط بها .. وموعدنا في شهر رمضان . باذن الله".

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عبدالله بوشهري

بدوره، قال الفنان عبدالله بوشهري قبل الحديث عن العمل، أشير إلى أن تلفزيون دولة الكويت يمثل الحاضنة الاساسية لاجيال الدراما الكويتية . حيث يحرص التلفزيون خلال الموسم الرمضاني على وجه الخصوص بتقديم مجموعة من الاعمال يحرص على حضور كوكبة بارزة من النجوم واجيال الحرفة. وهو ما يمثل الاسناد والدعم حقيقي لصناعة الانتاج الفني في الكويت. وفي هذا العمل لن اكون حبيب "صمود " واترك الامر للجمهور .

السلمان

المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان، قال أن الفنانة صمود امنت للعمل كافة عناصر النجاح. اعتبارا من النص الرائع وايضا فريق العمل من ابرز النجوم وايضا فريق الفنيين والانتاج بقيادة مدير الانتاج ياسر العماري الذى يمتلك خبره عريضة في هذا المجال بالاضافة لمدير التصوير والاضاءة والصوت.

وتابع: "في مسلسل (منى وفيني) اخوض تجربتي الاخراجية الاولى بعد رصيدٍ ضخم من التعاون مع عدد من اهم صناع الاخراج في الكويت. والعمل ذو مضامين اجتماعية تناقش جملة من الموضوعات والقضايا في اطار من الاحداث والشخصيات التى تتقاطع لتشكل مضامين مشبعة بالمتعة والترقب.

العماري

مدير الانتاج الفنان ياسر العماري، أشار إلى أنهم أصبحوا تقريبا في المراحل الاخيرة من مسلسل "مني وفيني" مؤكداً على أنهم يتحركون ضمن الجدول الزمني حيث تتم كافة العمليات الفنية بخطوط متوازية أيضاً "على صعيد التصوير والمونتاج الذي يقوده المونتير المتميز محمد كاظم وعدد اخر من الفنيين المبدعين".

أضاف: "ياتى هذا العمل الجديد بعد النجاح الكبير الذى حصده مسلسل "عطيتك عيوني" الذى يمثل أحد أهم الأعمال التى قُدمت خلال الموسم الحالي. وهنا اجدد الاشادة بالدعم الكبير الذى تحظى به الدراما الكويتية بشكلٍ عام من وزارة الاعلام وقياداتها".



