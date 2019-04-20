شكرا لقرائتكم خبر عن شيبة ومصطفى كامل ومجدالقاسم فى أوبريت غنائى بتوقيع عبدالمنعم ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عدد من المطربين من تسجيل اوبريت غنائى يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة" منهم أحمد شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل ومن اخراج عبدالمنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

صورة من كواليس تصوير الكليب وقال مخرج الكليب عبدالمنعم ربيع فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه تم تصويره فى عدد من شوارع القاهرة ويتم اذاعته اليوم على عدد من القنوات تزامنا مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهو العمل الذى يراهن عليه ويقدم بشكل مختلف .

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