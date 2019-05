شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إطلاق كليب " Medellín" لمدونا ومالوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبي و عشاق النجمة العالمية مادونا إطلاق كليبها الجديد " Medellín " مع النجم مالوما رسميا، حيث تحدد للعمل أن يطلق يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، وهو الخبرالذي تم تداوله بعدد من المواقع الفنية الشهيرة و زاد من حماس محبي و معجبي النجمين .

يذكر أن مادونا التي بدأت مسيرتها الفنية المميزة في 1979 قدمت عدد هائل من الكليبات الناجحة، و من أبرزها : " Hung Up " و " Sorry " و " Girl Gone Wild " و غيرهم .



مالوما ومادونا