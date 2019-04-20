انزل شارك.. إدوارد يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الفنان إدوارد، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة النصر بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.



إدوارد يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وحث الفنان إدوارد، المواطنين على الإدلاء بصوتهم فى التعديلات الدستورية، حيث نشر صور من مشاركته اليوم وعلق قائلاً:"أنزل شارك .. بحبك يا بلدى".



الفنان إدوارد أثناء الاستفتاء على الدستور

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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إدوارد يلتقط صور تذكارية أمام مقر لجنته

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا،و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.