شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من زوجة توم هانكس فى عيد تقدير الزوج العالمى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت ريتا ويلسون، زوجة الممثل العالمى توم هانكس، رسالة حب وتقدير له فى يوم تقدير الزوج العالمى، الذى يوافق اليوم 20 إبريل من كل عام.

ونشرت ويلسون صورة تجمعها مع زوجها هانكس، عبر حسابها الشخصى، وتساءلت عن إذا ما كان اليوم يوافق "عيد تقدير الزوج العالمى"، وإذا كان هو بالفعل اليوم، فأنها تهدى ذلك التقدير لزوجها العزيز توم هانكس.

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وودع توم هانكس مؤخراً، مشاركته فى أفلام الانيميشن والرسوم المتحركة toy story، والذى قدم منه حتى الآن 3 أجزاء، ونال شهرة كبيرة وواسعة حول العالم، وأصبحت شخصياته من الشخصيات الملهمة لدى الأطفال الصغار.

النجم العالمي توم هانكس، هو بطل السلسلة، حيث يجسد شخصية "وودى" وهى اللعبة المفضلة لـ "أندى"، ويشاركه في حب أندى مجموعة من الألعاب الأخرى، وقد بدأت السلسلة فى عام 1995 .