شكرا لقرائتكم خبر عن إيمنيم يحتفل بمرور 11 عام بدون كحوليات أو مخدرات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مغنى الراب الأمريكى إيمنيم، بمرور 11 عاماً، على توقفه عن تعاطي المخدرات او الكحوليات، بصورة نشرها لكف يده وهو ممسكاً بعملة، عبر حسابه الشخصي منذ قليل.

وتوقف المغنى الأمريكى عن تعاطى المخدرات في نهاية عام 2009، بعد دخوله فى أزمات كبيرة بسبب التعاطي، وطرح أغنيته الشهيرة Not Afraid فى يونيو عام 2010.

وكانت أخر أعمال مغني الراب الأمريكي أغنية Killshot، وكانت رداً قاسياً على أغنية MGK التي وجهها منذ أيام لانتقاده والسخرية من ابنته ومن ألبوماته السابقة.

واستغل Eminem الكثير من الأخطاء التي كتبها MGK عنه والتي تخص ألبوماته السابقة، وأنشأ أغنيته الجديدة Killshot، التي اتبع فيها الأول نمطه المعتاد في الرد، بتقبل السخرية منه وتحويلها كأداة هجوم من منتقديه.