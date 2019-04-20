فنانة ذهبت بإيصال غاز وأخرى أخطأت باللجنة وحكيم فوق أتوبيس.. لقطات نجوم الفن في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهى اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالداخل، وحرص الفنانون على المشاركة في الاستفتاء، وحث المواطنون على القيام بواجبهم تجاه بلدهم، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز لقطات نجوم الفن في اليوم الأول في الاستفتاء.

- رانيا يوسف بملابس رياضة وأخطأت في اللجنة

ذهبت الفنانة رانيا يوسف، اليوم السبت، للإدلاء بصوتها على التعديلات الدستورية، إلى كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك عن طريق الخطأ، معتقدة أنها لجنتها الانتخابية.

والتقطت عدسات "الخليج 365" عدة صور لرانيا، التي ظهرت مرتدية ملابس رياضية، ونظارة سوداء، وممسكة بعلم مصر.

وفاء عامر بصحبة إنتصار

أدلت الفنانتان وفاء عامر وإنتصار، اليوم السبت، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، داخل لجنتيهما الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة في جاردن سيتي، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع الفنانتين.

لبلبة أول فنانة تصوت

بوشاح على شكل علم مصر، وحماس كبير، حرصت الفنانة لبلبة على التواجد في مقر لجنتها بمنطقة الدقي، للإدلاء بصوتها، ورفعت لبلبة علامة النصر، والتقطت الصورة التذكارية مع المواطنين المتواجدين أمام اللجنة، وصورة أخرى وهي تُقبل ورقة التصويت، وثالثة تشير فيها للحبر الفسفوري عقب انتهائها من الإدلاء بصوتها.

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ووجهت للشعب المصري رسالة تحثهم فيها على المشاركة، مؤكدة: "لازم تكون إيدنا في إيد بعضنا عشان مصر بلدنا، ونزلت من الساعة 7 الصبح، وكأني رايحة آخد جايزة، وتحيا مصر".

حكيم والأتوبيس

اعتلى المطرب الشعبي حكيم، "أتوبيس" يجوب شوارع منطقة المهندسين، في جولة أمام عدد من اللجان الانتخابية، غنى بها بعض الأغاني الوطنية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

غادة إبراهيم وإيصال الغاز

تعرضت الفنانة غادة إبراهيم، لموقف محرج خلال مشاركتها في الاستفتاء على الدستور، إذ توجهت إلى مدرسة القومية المشتركة بالزمالك، للإدلاء بصوتها، لكن عندما أظهرت بطاقتها الشخصية اتضح أن اسمها ليس مقيدا بكشوف الناخبين في هذه اللجنة.

وعلى إثر ذلك، منع القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية، الفنانة غادة إبراهيم من التصويت، قائلا: "أكيد اسمك في لجنة تانية"، لترد عليه: "أنا معايا وصل الغاز والكهرباء اللي يثبت أن محل إقامتي في الزمالك".

وبعد خروجها من اللجنة الانتخابية، قالت غادة في تصريحات للصحفيين: "القاضي قالي لازم تروحي إلى اللجنة الموجود بها اسمك"، وانصرفت غادة من المدرسة القومية بالزمالك، لتبدأ عملية البحث عن لجنتها الانتخابية، لتظهر بعدها خلال الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بمصر الجديدة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.