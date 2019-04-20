فيديو| هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين لتحليل المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، وحقيقة إجرائها لتحليل المخدرات.

وقال شاكر، في لقاء مع برنامج "Arab wood": "ده كلام فارغ، لا كان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من مروج هذه الشائعات".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تعرضت لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إساءتها لمصر بإحدى حفلاتها الغنائية بالبحرين، لتقرر نقابة المهن الموسيقية مثولها للتحقيق.