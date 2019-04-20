تورطت في الإساءة للدين بأحد أفلامها واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. معلومات عن رحاب الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة رحاب الجمل، إذ ولدت في 20 أبريل 1974، في مركز دمنهور التابع لمحافظة كفر الشيخ، وقدمت أول أدوارها في مسلسل "المسداوية" عام 1998، وحصلت على العديد من الأدوار الهامشية في بدايها الفنية، ولكن شهرتها الحقيقية بدأت من خلال دورها في فيلم "احكي يا شهر زاد"، ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن الفنانة رحاب الجمل.

- على الرغم من مشاركتها في أكثر من عمل فني، فإن دورها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع المخرج يسري نصر الله سبب لها شهرة كبيرة في عالم الفن، وقالت في تصريحات صحفية: "كاميرا يسري نصر الله ضربت معايا".

- صرحت الفنانة رحاب الجمل لـ"الخليج 365" في تصريحات سابقة، بأن سر أناقتها وجمالها في اعتمادها على الكريمات أكثر من مستحضرات التجميل، مضيفة: "أنا تخنت الفترة دي 10 كيلو، وزني وصل إلى 72 كيلو بسبب قعدة البيت، ولا أحب الخروج"، لافتة إلى أنها تشتري ملابسها من لندن ودبي وبعض مولات مصر، وتعشق اللون الأبيض في ملابسها.

- أول أدوار رحاب الجمل في السينما دور حبيبة محمد هنيدي فى فيلم "همام فى أمستردام" والذي قال عنها هنيدي جملته الشهيرة فى الفيلم: "أنا كنت بحب صندل في مصر"، ويعتبر هذا الدور أول دور لرحاب الجمل يلفت الأنظار لها بقوة، قبل "احكي يا شهر زاد".

- حازت الفنانة رحاب الجمل على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "احكى يا شهرزاد".

- قال المخرج الكبير يسرى نصر الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن تأخر نجومية رحاب الجمل إنه قدمها في دور يليق على إمكانياتها الفنية في "احكى يا شهر زاد"، و"لكن العيب في القولبة التي حصرت رحاب في أدوار الإغراء فقط".

- صرحت لبرنامج "تفانين" الذى يذاع على إذاعة "نغم إف إم" أن ابنها "أدهم" يشاركها دائما في اختيار أدوارها سواء فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية، ولا تختار عمل إلا بموافقته.

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- بناء على نصيحة ابنها أدهم، رفضت دورا بمسلسل "الأسطورة" وذلك كونه دور مكرر، وقدمت دورا مشابها له من قبل.

- قالت رحاب الجمل إن مثلها الأعلى فى التمثيل النجمة إلهام شاهين، كونها قادرة دائما على اختيار الدور الذي يناسب سنها.

- وقالت لبرنامج "تفانين" الذى يذاع على إذاعة "نغم إف إم" إن أكثر نجمة ساندتها ودعمتها في حياتها الفنية والشخصية هي الفنانة فيفي عبده.

- أثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل بسبب المشاهد الجريئة التي قدمتها في فيلم "بنت من دار السلام"، الذي قدمته في عام 2014.

- قدمت الفنانة رحاب الجمل بلاغا ضد مدرس ابنها بالمدرسة، بتهمة التحرش به مؤكدة أنها تحدثت مع مسئوولي المدرسة، ولكن بلا جدوى، فقررت تقديم شكوى لوزارة التربية والتعليم، إلا أن الوزارة أيضًا لم تبد أي اهتمام.

- أعلنت الفنانة رحاب الجمل تبرؤها من فيلم ''بنت من دار السلام''، وأعربت عن شعورها بالندم، وبأنها أخطأت حينما وافقت على المشاركة في الفيلم.

- وقالت رحاب في تصريح سابق لمصراوي: ''الفيلم يُظهر شخص مسلم على أنه مازوخي يتلذذ بتعذيب الجنس الآخر له، فأنا متورطة في جريمة تسيء لديني''.

- قالت الفنانة رحاب الجمل إن الفنان محمد رمضان ليس صديقَا لها فقط، ولكنها تعتبره مثل ابنها أدهم.