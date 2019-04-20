بالفيديو| ثنائي مصري يقرأ أفكار لجنة حكم "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قدم المتسابقان جورج أدريان وبيشوى طلعت من مصر، عرضًا في تخاطر الأفكار، في حلقة اليوم من برنامج "Arabs Got Talent"، المعروض على شاشة "MBC".

"Arabs Got Talent" انطلق في العام 2011، ويشارك في لجنة تحكيم موسمه الجديد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والإعلامي اللبناني علي جابر، ونجم الكوميديا الفنان أحمد حلمي.