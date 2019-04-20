محمد منير طلبها للزواج وأثارت الجدل بقبلة مع زوجها وندمت على هذا المشهد.. مواقف في حياة نجلاء بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحل اليوم عيد ميلاد الإعلامية والفنانة المصرية نجلاء بدر، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 20 من أبريل 1974، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996، وكانت أول مذيعة مصرية تظهر علي الشاشة العمانية، إذ شاركت الإعلامي محمد المرجبي في تقديم برنامج "لقاء الظهيرة"، ثم انطلقت في عدة برامج بالتليفزيون المصري، ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف في حياة الفنانة نجلاء بدر.

البداية الفنية

شاركت في العديد من البرامج التي كانت بوابتها الحقيقية للدخول لمجال التمثيل، ومن هذه البرامج "حكاية تشكيلية، سواريه، أنت والمليون"، وأيضا البرنامج العالمي بالنسخة العربية "Money Drop" على قناة المحور، كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية الكثيرة سواء في السينما والتلفزيون منها مسلسل "شارع عبدالعزيز"، ومسلسل "احنا الطلبة"، ومسلسل "ريش نعام"، و مسلسل "الزوجة الثانية"، و "حكاية حياة"، وغيرها من المسلسلات الدرامية، كما شاركت في فيلم "جدو حبيبي" آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية، كما قامت ببطولة فيلم "قدرات غير عادية" مع المخرج داود عبدالسيد، وحصلت على إشادة نقدية بعد ظهورها في مسلسل "بين السرايات".

خطوبتها لمنير واختفائه

قالت الفنانة نجلاء بدر، برنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.

وأضافت بدر أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، طلب يدها للزواج، وتابعت: "أنا اتخضيت ولكن وافقت"، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن تترك عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.

وذكرت أن كتب الكتاب كان في 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، لكنه ظهر وقال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك"، ولفتت الفنانة نجلاء بدر، إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".

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نجلاء بدر عن منير



قبلة نجلاء بدر لزوجها

أثارت قبلة رجل الأعمال محمد عفيفي، زوج الفنانة نجلاء بدر، لها في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ردود فعل واسعة، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وتباينت ما بين مؤيد ومعارض وساخر.

نجلاء علقت على الأمر، في تصريحات صحفية، وقالت: "قبلت زوجي وليس شخصا غريبا"، مؤكدة أنها لا تهتم الآن بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعى بعدما كانت فى بداية مشوارها تتأثر كثيرا بآراء الناس لكن حاليا لديها حالة من البلادة.

وأكدت نجلاء أن كل واحد حر فهي ترى أنها لم تقم بتصرف خاطئ، متسائلة لماذا نبحث عن السلبيات ولا ننظر للإيجابيات؟

ندمت بسبب قبلة

قالت الفنانة نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" إن قبلتها للفنان خالد أبو النجا في فيلم "قدرات غير عادية" كانت حقيقية ولن تقوم بتكرار الأمر مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ترفض اراتداء المايوه في أعمالها الفنية، لكنها وافقت لثقتها في المخرج داود عبدالسيد، الذي تعرف أنه لن يوظف المايوه إلا لغرض درامي.

نجلاء بدر تعلق على قبلة قدرات غير عادية



