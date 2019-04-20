بالفيديو| فريق "هوانا" السعودي يبهر "arabs got talent" بلوحة راقصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
قدم فريق "هوانا" من المملكة العربية السعودية عرضًا متنوعًا في الرقص بملابس مضيئة، أبهر به جمهور برنامج "arabs got talent".
وتعرض الآن حلقة جديدة من البرنامج، الذي يضم في لجنة تحكيمه الفنانان أحمد حلمي ونجوى كرم، والإعلامي علي جابر.
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