صور| إيهاب فهمي يشارك في التعديلات الدستورية في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى
تصوير- محمود عبد الناصر
أدلى الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح اليوم، في مدرسة جيل 2000 بالشيخ زايد.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
يُذكر أن عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت يصل لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج .
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