إيمينيم يحتفل بـ11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
احتفل نجم الراب الأمريكي إيمينيم بمرور 11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات.
نشر إيمينيم صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها حاملاً بيده عملة رمزًا لتعافيه، علق عليها قائلاً: "11 عامًا ولست خائفًا". وقد لاقت الصورة إعجاب وتهنئة الآلاف من متابعيه.
ويحرص إيمنيم على التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرح إيمينيم آخر ألبوماته الغنائية "Kamikaze" في أغسطس من العام الماضي، وقد حقق به نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.
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