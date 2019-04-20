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إيمينيم يحتفل بـ11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل نجم الراب الأمريكي إيمينيم بمرور 11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات.
نشر إيمينيم صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها حاملاً بيده عملة رمزًا لتعافيه، علق عليها قائلاً: "11 عامًا ولست خائفًا". وقد لاقت الصورة إعجاب وتهنئة الآلاف من متابعيه.

ويحرص إيمنيم على التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح إيمينيم آخر ألبوماته الغنائية "Kamikaze" في أغسطس من العام الماضي، وقد حقق به نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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